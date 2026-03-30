ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات الإمدادات في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وما يحمله من تداعيات على تدفقات المعدن عالمياً.



وزادت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنحو 4% عند 3.427.5 دولار للطن، وذلك بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الـ19 من مارس عند 3.492 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات عند 3.546.50 دولار.



وأغلق عقد الألمنيوم الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعاً بنسبة 3.43% عند 24.725 يواناً (3.578.8 دولار للطن).



غموض الحرب



وكانت أسعار الألمنيوم قد صعدت أخيراً بما يصل إلى 1.7%، مع موازنة المتعاملين بين التبعات على جانب الطلب والاضطراب المحتمل في الإمدادات نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز؛ الأمر الذي دفع بعض المنتجين بالفعل إلى خفض الإنتاج. كما أن الغموض المحيط بمسار الحرب ومدتها أبقى بعض المتعاملين في حالة ترقب.



وأوضح متعاملون أنه عند الأسعار الحالية، يفضل التريث إلى أن تتضح الصورة الجيوسياسية أولاً، ثم انتظار فرصة تداول أخرى، لافتين إلى أنه سيكون من المريح للغاية لبعض المصنّعين الشراء بمستوى الأسعار الحالي، إذ إن صادرات البلاد القوية، خصوصاً معدات الطاقة، تدعم الطلب.