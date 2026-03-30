ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4,505.86 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.3% إلى 4,535.80 دولار.



وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.



ذروة البيع



وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في إحدى الشركات العالمية: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير».



وأضاف «ومع ذلك، يجب أن يتأكد ذلك من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظراً للتدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات».