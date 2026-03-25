تدخلت الحكومة الصينية لوضع سقف لارتفاع أسعار الوقود المحلية، متحملة جزءاً كبيراً من الزيادات بسبب تعطل إمدادات النفط من مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط العالمية.



آلية التسعير



وبموجب آلية التسعير المعتمدة كان من المفترض أن تكون الزيادات بنحو 320 دولاراً لكل طن متري للبنزين و307 دولارات لكل طن متري للديزل، لكن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أشارت إلى أن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين ستكون عند 168 دولاراً لكل طن متري/و161 دولاراً لكل طن متري للديزل.



وتهدف الحكومة إلى تخفيف العبء عن المستهلكين وتقليل الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.



اضطرابات الإمدادات



وعلى صعيد أسعار النفط، انخفضت أسعار النفط بما يقارب 6%، اليوم، وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل من شأنه أن يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار أو 5.9% إلى 98.28 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.67 دولار أو 5.1% إلى 87.68 دولار للبرميل.



وارتفع كلا الخامين بنحو 5%، أمس، قبل أن تتراجع مكاسبهما في تداولات متقلبة بعد الإغلاق.