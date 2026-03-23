أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن ما تشهده سوق النفط هي اضطرابات «مؤقتة»، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار إلى أن البلاد ستُعوّض احتياطياتها بالكامل بحلول نهاية عام 2027.



وقال خلال مؤتمر "سيرا ويك" السنوي في هيوستن: «لم ترتفع الأسعار بعدُ إلى الحد الذي يُؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب».



حلول عملية



وأوضح أن واشنطن تبنت حلولاً عملية للسماح بدخول النفط الخاضع للعقوبات والموجود في البحار إلى السوق، لكنه أفاد أن هذه ليست سوى حلول مؤقتة لتخفيف الضغوط في السوق.



وأضاف وزير الطاقة: «إن الكمية المطروحة حتى الآن» تُقدّر بنحو ثلاثة ملايين برميل «من أصل أكثر من 415 مليون برميل تمتلكها الولايات المتحدة».



يذكر أنه في إطار جهودٍ تُنسقها وكالة الطاقة الدولية، بدأت الولايات المتحدة أخيراً بطرح جزء من احتياطياتها الإستراتيجية في السوق.