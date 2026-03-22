أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة ​لديها أموال وفيرة لتمويل الحرب مع إيران لكنها تطلب تمويلاً إضافياً من الكونغرس لضمان تزويد الجيش بالإمدادات الكافية في المستقبل.



واستبعد بيسنت، في مقابلة مع «إن.بي.سي نيوز»، ممارسة أي ‌ضغوط من أجل ‌إقرار زيادات ​ضريبية ‌لتمويل ⁠الحرب.



ويواجه ​طلب الجيش ⁠الأمريكي الحصول على تمويل إضافي قدره 200 مليار دولار للحرب مع إيران معارضة شديدة في الكونغرس، إذ يشكك الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين في ⁠ضرورة هذه الخطوة ‌بعد إقرار اعتمادات ‌دفاعية كبيرة العام ​الماضي. ودافع بيسنت ‌عن طلب التمويل دون ‌أن يؤكد قيمة المبلغ.



تمويل إضافي



ولم يرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد طلباً إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ‌للموافقة على هذا المبلغ، فيما أوضحت إدارته أن الرقم ⁠قد ⁠يتغير.



وأضاف بيسنت: «لدينا أموال وفيرة لتمويل هذه الحرب، وهذا تمويل إضافي، لقد عمل الرئيس ترمب على تعزيز الجيش، كما فعل في ولايته الأولى، وكما يفعل الآن في ولايته الثانية، وهو يريد التأكد من أن الجيش مزود ​جيداً بالإمدادات ​في الفترة القادمة».