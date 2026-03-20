أصدرت الولايات المتحدة واليابان خطة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير بدائل لسلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة بعيداً عن الهيمنة الصينية، مع التركيز الأولي على وضع حدود دنيا للأسعار "لمجموعة مختارة من المعادن".



إطار عمل



وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك لمكتب الممثل التجاري الأمريكي خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايشي" إلى البيت الأبيض؛ تفعيلاً لإطار العمل الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب مع الجانب الياباني في طوكيو خلال شهر أكتوبر الماضي.



وكشف البيان عن توجهات استثمارية كبرى، حيث تستكشف إحدى الشركات الأمريكية- أكبر منتج لليثيوم عالمياً- فرصاً لاستثمارات يابانية في مشروعها لإنتاج الليثيوم قيد الإنشاء في ولاية كارولاينا الشمالية.



كما تجري إحدى الشركات اليابانية محادثات للاستحواذ على حصة أو تأسيس مشروع مشترك مع شركة أمريكية.