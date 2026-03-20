أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر وصول شحنات النفط الخام الروسي ومشتقاته إلى كوبا، في خطوة تأتي تزامناً مع رصد ناقلتين تحملان وقوداً روسياً في طريقهما إلى هافانا، ما يعقد وضع الجزيرة الكاريبية في أصعب اختبار اقتصادي لها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.



وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كوبا ضمن قائمة الدول الممنوعة من أي معاملات تتعلق ببيع أو تسليم النفط الروسي، ملغياً بذلك استثناءات مؤقتة كانت واشنطن قد منحتها الأسبوع الماضي لتهدئة أسواق الطاقة العالمية المضطربة بسبب الحرب المستعرة ضد إيران، بحسب «سي إن بي سي».



تضليل ملاحي



وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن الناقلة «سي هورس»، التي ترفع علم هونج كونج، تقترب من السواحل الكوبية بحمولة تقدر بنحو 190 ألف برميل من زيت الغاز الروسي، وسط اتهامات بممارسة التضليل الملاحي للالتفاف على العقوبات.



كما رصدت شركة «كبلر» ناقلة ثانية تدعى «أناتولي كولودكين» تحمل 730 ألف برميل من الخام الروسي، وهو ما اعتبره مراقبون تحدياً صريحاً لتهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على أي دولة تمد هافانا بالوقود.