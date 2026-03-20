رغم مساعي الرئيس دونالد ترمب للحد من ارتفاع الأسعار واحتواء اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية بأكثر من 30% هذا الشهر، لتقترب من 4 دولارات للغالون.



وارتفع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنحو 90 سنتاً للغالون، أو أكثر من 30% منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في نهاية فبراير الماضي.



صداع سياسي



وأشارت بيانات رابطة السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر البنزين بلغ يوم الخميس 3.88 دولار للجالون.



وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 30 دولاراً بما يعادل 43%، إذ زادت من 67.02 دولار للبرميل إلى 96.14 دولار خلال نفس الفترة. وبلوغ عتبة الأربعة دولارات للغالون، الذي لم يحدث منذ أغسطس 2022، يزيد الضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من وطأة التضخم.



وصار ارتفاع أسعار الوقود في المحطات صداعاً سياسياً لترمب وحزبه الجمهوري الذي سيبدأ قريباً حملته الانتخابية للحفاظ على أغلبيته بفارق ضئيل في الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.