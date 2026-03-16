انخفضت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، في ظل مخاوف من تأجيل المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستورد للبذور الزيتية في العالم، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.



وتراجعت عقود فول الصويا تسليم مايو - الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو - بنسبة 2.25% إلى 11.9 دولار للبوشل، بعدما هبطت في وقت سابق بنحو 2.7%، وهي أعمق وتيرة انخفاض خلال جلسة منذ أوائل نوفمبر.



ووفقاً لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة، عزز مديرو الأموال الأسبوع الماضي رهاناتهم على ارتفاع أسعار فول الصويا بأعلى وتيرة في 16 أسبوعاً، ويرى محللون أن ذلك ساهم في تسريع عمليات البيع وجني الأرباح بمجرد ظهور بوادر التأجيل، بحسب «بلومبيرغ».