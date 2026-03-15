أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن إقليم كردستان يرفض استئناف صادرات النفط حالياً، لافتة إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

وقال مسؤول حكومي في كردستان العراق: «إن الإقليم يرحب باستخدام خط الأنابيب لتصدير النفط بشرط إنهاء حظر الدولار المفروض على المنطقة».

وأشارت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، إلى تأكيدها بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سيحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية.

المصلحة العليا

وجددت وزارة النفط العراقية طلبها استئناف التصدير فوراً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية استئناف التصدير وبكميات لا تزيد على 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن طاقة الأنبوب التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم.