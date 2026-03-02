توقع محللو بنك «غولدمان ساكس» أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع بأكثر من الضعف في حال توقف الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر واحد.



وذكر محللو البنك أن أسعار الغاز في أوروبا وآسيا لم تسعّر بشكل كافٍ المخاطر المرتبطة بإيران.



وأوضح البنك أن توقف الشحن لمدة شهر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا بنسبة تصل إلى 130%، لتبلغ نحو 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



تراجع الطلب



وأشار إلى أنه في حال استمر التعطل لأكثر من شهرين، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الغاز في أوروبا إلى ما فوق 100 يورو لكل ميغاواط لكل ساعة، أي ما يعادل نحو 35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى قد يؤدي إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الغاز نتيجة ارتفاع الأسعار.



أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيرى «Goldman Sachs» أن التأثير سيكون محدوداً.