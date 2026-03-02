انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم، مع عدم ظهور أي بوادر على التهدئة في الصراع العسكري بالشرق الأوسط، في حين قفزت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع.



وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8% ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف فبراير عند 622.35 نقطة بحلول الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش، وتراجع من أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة الماضي، مع تداول معظم القطاعات على انخفاض.



وقفزت أسهم شركات الطاقة الكبرى بأكثر من 5% لكل منها، مستفيدة من صعود النفط بنحو 13% بعد تعطل الشحن في مضيق هرمز الحيوي بسبب الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وصعد مؤشر الطاقة 3.5%.



أكبر انخفاض



وسجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض، إذ تراجعت 4.4%، مع انخفاض سهم «لوفتهانزا» 11%، وتراجع مؤشر البنوك 3.6%، بينما خسر مؤشر شركات التأمين نحو 2%.



وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسب تراوح بين 5% و8%، وزاد مؤشر شركات الدفاع 0.4% مع تصاعد الصراع الذي عزز التوقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي.