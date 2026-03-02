عززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها خلال تعاملات اليوم، في ظل تزايد المخاوف الجيوسياسية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم المخاطر المحتملة وطول أمد العمليات القتالية.



وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 3.37% أو 176.9 دولار إلى 5,424.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:49 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو القادم بنسبة 3.05% إلى 96.14 دولار للأوقية، بعدما لامست 97.30 دولار في وقت سابق.



ضغط هبوطي



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2% أو 115.88 دولار عند 5394.81 دولار للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 1.04% عند 2392.34 دولار، وللبلاديوم 1.8% إلى 1820.46 دولار للأوقية.



وجاءت هذه المكاسب رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية– بنسبة 0.77% إلى 98.36 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطاً هبوطياً على السلع المقومة بها.