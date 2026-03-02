عززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها خلال تعاملات اليوم، في ظل تزايد المخاوف الجيوسياسية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم المخاطر المحتملة وطول أمد العمليات القتالية.
وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 3.37% أو 176.9 دولار إلى 5,424.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:49 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو القادم بنسبة 3.05% إلى 96.14 دولار للأوقية، بعدما لامست 97.30 دولار في وقت سابق.
ضغط هبوطي
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2% أو 115.88 دولار عند 5394.81 دولار للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 1.04% عند 2392.34 دولار، وللبلاديوم 1.8% إلى 1820.46 دولار للأوقية.
وجاءت هذه المكاسب رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية– بنسبة 0.77% إلى 98.36 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطاً هبوطياً على السلع المقومة بها.
Gold and silver prices strengthened their gains during today’s trading, amid increasing geopolitical concerns stemming from the conflict in the Middle East, as investors seek to assess potential risks and the duration of the fighting operations.
Futures prices for gold for April delivery increased by 3.37% or $176.9 to $5,424.8 per ounce, at 11:49 AM Mecca time.
Futures prices for silver for May delivery also rose by 3.05% to $96.14 per ounce, after touching $97.30 earlier.
Downward Pressure
The spot price for the yellow metal increased by 2.2% or $115.88 to $5,394.81 per ounce, while the spot price for platinum rose by 1.04% to $2,392.34, and for palladium by 1.8% to $1,820.46 per ounce.
These gains came despite the rise of the dollar index – which measures its value against a basket of major currencies – by 0.77% to 98.36 points, and typically, an increase in the US currency exerts downward pressure on commodities priced in it.