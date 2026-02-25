كشفت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية للربع الرابع من عام 2025، أن سوق الطروحات العامة في السعودية تواصل جذب الشركات الباحثة عن التمويل عبر الإدراج في سوق الأسهم.



وبلغ عدد طلبات الطرح القائمة لدى الهيئة 45 طلباً لشركات تسعى للإدراج في السوق المالية السعودية بنهاية عام 2025.



وتظهر البيانات أن السوق الموازية «نمو» تستحوذ على النصيب الأكبر من الطلبات، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة للإدراج فيها 28 طلباً، مقابل 17 طلباً للسوق الرئيسية في «تداول السعودية».



ارتفاع قوي



وخلال الربع الرابع من العام الماضي، وافقت الهيئة على طرح 8 شركات، منها 4 شركات في السوق الرئيسية و4 شركات في السوق الموازية، في الوقت الذي تتجه فيه الجهات التنظيمية إلى قدر أكبر من الانتقائية، إذ إن البيانات تظهر أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 3 طلبات في الربع الأخير من 2025.



وخلال العام الماضي، جمعت الشركات في المملكة نحو 4.2 مليار دولار، لكن اثنين فقط من أكبر 10 اكتتابات تجاوزا سعر الطرح، وهو انعكاس لأداء السنوات السابقة التي شهدت ارتفاعاً قوياً للأسهم الجديدة عند الإدراج.