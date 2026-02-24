انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 77.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,906.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 226 شركة.



وكانت أسهم شركات رعاية، وسهل، وأنابيب السعودية، والموسى، وثمار، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عناية، والأسماك، والعربية، وجاكو، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.88% و9.98%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والأهلي، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 223.18 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,095.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.6 مليون سهم.