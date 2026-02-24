أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق عند 3% اليوم، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.



وأفاد المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه عدد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل كما هو دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%.



وكان البنك المركزي الصيني قد أبقى أسعار الفائدة القياسية دون تغيير للشهر التاسع على التوالي، محققاً التوازن بين دعم النمو واستقرار اليوان، في اجتماعه الذي انتهى صباح اليوم.



تحفيز واسع النطاق



ويشير ثبات أسعار الفائدة إلى أن صناع السياسات يعطون الأولوية للاستقرار المالي واستقرار العملة على حساب التيسير النقدي، حتى مع استمرار ضغوط على الاقتصاد، التي هوت بزخم النمو إلى أدنى مستوياته منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب جائحة كورونا.



ويعزز قرار تثبيت سعر الفائدة في الصين، التوقعات بتحفيز موجه بدلاً من تحفيز واسع النطاق، في حين أن قوة اليوان قد تخفف من زخم الصادرات وتحد من مجال التيسير النقدي العدواني.