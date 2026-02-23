شهدت الأسواق المالية، اليوم، تقلبات حادة، مع صعود الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع وهبوط النفط والأسهم الأمريكية، وسط حالة من الغموض بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب وتصاعد التوتر مع إيران.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5,163.60 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أسابيع، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم، بنسبة 2% لتصل إلى 5,184.90 دولار.
ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب.
قرار المحكمة العليا
أما أسواق الأسهم الأمريكية، فقد سجلت العقود الآجلة تراجعاً قبل الافتتاح بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات الجمركية الأكثر شمولاً التي فرضها ترمب، ما زاد من الضبابية حول الخطوة التالية في السياسة التجارية الأمريكية. حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%.وتراجعت عقود S&P 500 نحو 0.6% وعقود ناسداك 100 بنسبة 0.7%.
وتعكس هذه التحركات حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق، بين الضغوط التجارية على الاقتصاد الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من صعوبة قراءة اتجاهات الأسواق في الفترة القادمة.
The financial markets experienced sharp fluctuations today, with gold rising to its highest level in over 3 weeks and a decline in oil and U.S. stocks, amid uncertainty regarding President Donald Trump's trade policy and escalating tensions with Iran.
Gold rose in spot trading by 1.2% to $5,163.60 per ounce, marking its highest level in over 3 weeks, while U.S. gold futures for April delivery increased by 2% to $5,184.90.
This is partly attributed to the decline of the dollar after the U.S. Supreme Court struck down a significant portion of the comprehensive tariffs imposed by Trump.
The Supreme Court's Decision
As for the U.S. stock markets, futures contracts fell before the opening after the Supreme Court ruled the broader tariffs imposed by Trump as illegal, increasing the uncertainty surrounding the next steps in U.S. trade policy. The Dow Jones Industrial Average futures fell by 0.5%. S&P 500 futures declined by about 0.6%, and Nasdaq 100 futures dropped by 0.7%.
These movements reflect the uncertainty gripping the markets, amid trade pressures on the U.S. economy and rising geopolitical risks in the Middle East; making it more difficult to read market trends in the coming period.