شهدت الأسواق المالية، اليوم، تقلبات حادة، مع صعود الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع وهبوط النفط والأسهم الأمريكية، وسط حالة من الغموض بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب وتصاعد التوتر مع إيران.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5,163.60 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أسابيع، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم، بنسبة 2% لتصل إلى 5,184.90 دولار.



ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب.



قرار المحكمة العليا



أما أسواق الأسهم الأمريكية، فقد سجلت العقود الآجلة تراجعاً قبل الافتتاح بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات الجمركية الأكثر شمولاً التي فرضها ترمب، ما زاد من الضبابية حول الخطوة التالية في السياسة التجارية الأمريكية. حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%.وتراجعت عقود S&P 500 نحو 0.6% وعقود ناسداك 100 بنسبة 0.7%.



وتعكس هذه التحركات حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق، بين الضغوط التجارية على الاقتصاد الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من صعوبة قراءة اتجاهات الأسواق في الفترة القادمة.