كشف رصد أجرته «عكاظ»، تسجيل 35 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» أدنى سعر تاريخي خلال تداولاتها اليوم (الإثنين)، رغم صعود المؤشر بنسبة 0.34% وارتفاعه 36.81 نقطة بنهاية تداولاته اليومية، ليغلق عند 10.984.06 نقطة.
وتراجعت أسهم 202 شركة، فيما ارتفعت أسهم 59 شركة، وحافظت 6 شركات على أسعارها السابقة دون تغيير.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9.46 تريليون ريال، مرتفعة بقيمة 74.15 مليار ريال في جلسة، وبلغت قيمة التداولات اليومية 4.4 مليار ريال.
وهذه قائمة الشركات التي سجلت أدنى قاع تاريخي خلال تداولاتها في يوم:
- تكوين 5.45
- أسلاك 16.57
- يو سي آي سي 24.3
- كيمانول 6.36
- الفخارية 18.11
- أسمنت الجوف 5.79
- أسترا الصناعية 11.8
- العمران 21.61
- سي جي إس 7.36
- طباعة وتغليف 7.32
- ذيب 32.32
- لومي 40.8
- طيران ناس 56
- ريدان 18.45
- التطويرية الغذائية 91.75
- الأندية للرياضة 7.36
- ساكو 22.73
- محطة البناء 49.52
- أسواق المزرعة 12.55
- المنجم 49
- الدواء 47.1
- تنمية 52.5
- المطاحن الحديثة 25.74
- إنتاج 26
- دار المعدات 28.34
- فقيه الطبية 31.6
- المركز الكندي الطبي 5.72
- النايفات 11.41
- مرنة 8.80
- أسيج 6.41
- المتحدة للتأمين 3.1
- ليفا 9.60
- أمانة للتأمين 5.42
- مرافق 28.70
- إعمار 8.64