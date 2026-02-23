كشف رصد أجرته «عكاظ»، تسجيل 35 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» أدنى سعر تاريخي خلال تداولاتها اليوم (الإثنين)، رغم صعود المؤشر بنسبة 0.34% وارتفاعه 36.81 نقطة بنهاية تداولاته اليومية، ليغلق عند 10.984.06 نقطة.



وتراجعت أسهم 202 شركة، فيما ارتفعت أسهم 59 شركة، وحافظت 6 شركات على أسعارها السابقة دون تغيير.



وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9.46 تريليون ريال، مرتفعة بقيمة 74.15 مليار ريال في جلسة، وبلغت قيمة التداولات اليومية 4.4 مليار ريال.



وهذه قائمة الشركات التي سجلت أدنى قاع تاريخي خلال تداولاتها في يوم: