ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بنسبة تصل إلى 1.3%، وذلك بعد فترة من الانتعاش للعملة المصرية.



ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك كريدي أغريكول وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 47.58 جنيه للشراء مقابل 47.68 جنيه للبيع.



أسعار متقاربة



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى «ميد بنك» عند مستوى 46.84 جنيه للشراء مقابل 46.94 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري ومصر وقطر الوطني والمصرف العربي والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد، سجل سعر صرف الدولار 47.54 جنيه للشراء مقابل 47.64 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.52 جنيه للشراء مقابل 47.66 جنيه للبيع.



أداء قوي



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.



ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.