انخفضت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية؛ بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضاً إلى الضغط على الأسعار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4,895.44 دولار للأوقية، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 72.66 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3% في وقت سابق.



البلاتين يتراجع



وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1,997.57دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1,698.10 دولار.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 2.6% إلى 4,917.70 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



خفض الفائدة



وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس؛ بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.



وتظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن الأسواق تتوقع حالياً أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.