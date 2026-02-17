كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1% مقارنة بنظيره من عام 2024.



ووفقاً للبيانات، زاد الرقم القياسي لأسعار المنتجين إلى 103.5 نقطة خلال شهر ديسمبر وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 102.4 نقطة خلال شهر ديسمبر 2024، وسجلت أسعار الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي، مدعومة بصعود أسعار المنتجات النفطية المكررة 1.8%، ومنتجات المعادن المشكلة 3.5%. وزادت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 1.5%.



في المقابل، قفزت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 11.5%، إلا أن تأثيرها على المؤشر العام ظل محدوداً نظراً لوزنها البالغ 1.1%.



قياس التغيرات



ويهدف المؤشر إلى قياس التغيرات السعرية في المنتجات والخدمات المنتجة محلياً خلال فترات زمنية محددة، مما يساعد في تحليل اتجاهات التضخم أو الانكماش في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.



وعرّفت الهيئة مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين على أنه من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المستخدمة في تقييم الأداء الاقتصادي، ورصد التغيرات في أسعار المنتجات المحلية على مستوى المنتجين.