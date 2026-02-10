حضور بارز لشركة Specialized التابعة لمجموعة stc في معرض الدفاع العالمي 2026

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي 2026»، المنصة الرائدة التي تجمع أقطاب الدفاع والأمن من حول العالم حضوراً بارزاً لشركة Specialized التابعة لمجموعة stc

ويتمحور معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية حول مستقبل صناعة الدفاع والأمن عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم في مختلف مجالات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.

وفي جولة ميدانية داخل أروقة المعرض، برز جناح مجموعة stc كواحد من أهم المحطات الإستراتيجية، ليس فقط كشريك رسمي للمعرض، بل كممكن رقمي رائد يعيد تعريف مفهوم «الجاهزية الوطنية».



بنية تحتية لمهمات لا تقبل الخطأ

في داخل جناح المجموعة، يلمس الزائر حجم الالتزام بتطوير بنية تحتية رقمية متطورة تخدم منظومة الأمن والدفاع. ومن خلال ذراعها التنفيذية specialized by stc، تستعرض المجموعة حلول «الاتصالات التقنية» التي صُممت خصيصاً للبيئات المعقدة التي تتطلب دقة متناهية واستجابة فورية.

تتميز هذه الحلول بمنح الأولوية القصوى للاتصالات الحيوية على حساب الاتصالات التجارية، مع ضمان استمرارية الخدمة عبر دمج التغطية الأرضية والفضائية ووحدات الاتصالات المتنقلة، مما يوفر تحكماً مركزياً فورياً يعزز مستويات الوعي المحيطي للقادة والميدانيين على حد سواء.



محاكاة الواقع.. الاستجابة للأزمات ومستقبل المدن

جذبت تجربة «محاكاة الاستجابة في حالات الأزمات» الأنظار، إذ قدمت عرضاً تفاعلياً حياً لكيفية إدارة الكوارث، من حرائق وفيضانات إلى إدارة الحشود في مواسم الحج. ومن خلال خريطة تفاعلية شاملة، استعرضت المجموعة حجم تغطيتها الواسع لجميع مناطق المملكة، مؤكدة أن «الأمن الرقمي» يمتد ليشمل كل شبر من أرض الوطن.

ولم يتوقف الإبهار عند هذا الحد، بل أخذت stc زوارها إلى «مستقبل الاتصالات التقنية» عبر عرض تفاعلي للبيئات الحضرية المستقبلية، يوضح كيف يتم دمج ربط البيانات، والمراقبة عبر طائرات «الدرون»، لتأمين المدن بذكاء وكفاءة عالية.



حلول عابرة للقطاعات.. من الميدان العسكري إلى الصحة والسياحة

تخطت تغطيتنا في الجناح الجانب الدفاعي الصرف، لنكتشف أن تقنيات specialized by stc تمس تفاصيل الحياة اليومية والحيوية:

* في الدفاع: شاهدنا عرضاً لجندي في ميدان تكتيكي محصن، تظهر على شاشته واجهات اتصال وبيانات فورية تضمن له التفوق العملياتي.

* في الرعاية الصحية: استُعرضت «سيارة الإسعاف المتصلة»، التي تتحول إلى وحدة عناية مركزة متنقلة تبث العلامات الحيوية للمريض مباشرة للأطباء قبل وصوله للمستشفى.

* في الطاقة والسياحة: برز دور طائرات الدرون في مراقبة شبكات الكهرباء، وحلول الأقمار الصناعية التي تضمن بقاء «قطارات المناطق النائية» على اتصال دائم بمركز القيادة لضمان سلامة الركاب.

مركز القيادة والسيطرة.. الأمان في شاشة واحدة

من خلال جولة التغطية بمنصة «إدارة الفعاليات والسلامة العامة»، وهي واجهة تشغيل مركزية تتيح الإشراف الكامل على الفعاليات الكبرى والملاعب، مع القدرة على مراقبة الأجهزة المحمولة الميدانية وإدارة المهمات عبر خريطة تفاعلية ذكية، مما يجسد مفهوم «السيطرة التامة» في غرفة عمليات واحدة.

تثبت مشاركة مجموعة stc في معرض الدفاع العالمي 2026 أنها ليست مجرد مزود خدمات، بل هي حجر الزاوية في بناء منظومة دفاعية وأمنية رقمية تدعم رؤية السعودية 2030، وتعزز مكانتها كقوة تقنية عالمية.