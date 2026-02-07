ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بنهاية تداولاته الأسبوعية، وسط تزايد قلق المستثمرين من عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات بين ممثلين من إيران والولايات المتحدة لتفادي وقوع عمل عسكري، إلا أن أسعار الخام سجلت أول خسارة أسبوعية منذ بداية العام الحالي.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74% إلى 68.05 دولار للبرميل، إلا أنها هبطت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.41% إلى 63.55 دولار للبرميل، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.5%.



وعقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات بوساطة من سلطنة عُمان في مسعى لتجاوز الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



قال الشريك في أجين كابيتال جون كيلدوف: «نشهد تقلبات مستمرة بشأن الوضع في إيران. يتحسن الوضع يوما ما، أو حتى ساعة واحدة، ثم يسوء في اليوم التالي. إنه قلق بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق بإيران».



وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اختتام المحادثات، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن فريقي التفاوض سيعودان إلى بلديهما لإجراء المشاورات، وإن المحادثات ستستأنف.