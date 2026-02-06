عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا، بعد موجة عزوف استمرت لأيام بسبب تقييم تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات.



وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.24% أو ما يعادل 1093 نقطة إلى 50001 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 50 ألف نقطة.



وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72% أو 117 نقطة إلى 6915 نقطة، ليعود إلى تحقيق مكاسب بأكثر من 1% منذ بداية العام.



أما مؤشر «ناسداك» المركب فارتفع بنسبة 1.91% أو 430 نقطة إلى 22971 نقطة، لكنه يُعد منخفضاً بنحو 2% على مدار الأسبوع.



وجاء انتعاش قطاع التكنولوجيا اليوم بدعم من صعود سهم «إنفيديا» بنسبة 7.32% إلى 184.47 دولار، و«برودكوم» بنسبة 7.14% إلى 332.69 دولار، و«أوراكل» 3.59% إلى 141.38 دولار، و«بلانتير» 4.32% إلى 135.62 دولار.