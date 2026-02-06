تحوّلت ليلة عادية إلى مأساة حقيقية في مصر، بعد أن أقدمت زوجة على قتل زوجها موجهة له عدداً من الطعنات بمقص، إثر خلاف نشب بينهما بعد رفض الزوج شراء السجائر لها، في واقعة صادمة صدمت المجتمع المحلي.

وبعد وقوع الحادثة، وصل الضحية محمد. م. ع (32 عامًا) إلى مستشفى رشيد المركزي مصابًا بطعنات قاتلة في صدره، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، في مشهد صادم أثار الرعب بين الحاضرين.

وبحسب التحقيقات، كان الخلاف قد بدأ أثناء تعليق زينة رمضان، عندما رفض الزوج تلبية طلب زوجته شراء السجائر لها، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى عنف جسدي استخدمت فيه الزوجة مقصًا انهالت به طعنًا على صدر زوجها.

وقالت والدة الزوج الضحية في تصريحات مثيرة: «ابني كان يتحمل كل اعتداءاتها على مدى عامي زواجهما، ضربته بأدوات مختلفة من إبر وسكاكين ومقصات، لكنه صبر لأنه يحبها، واليوم فقدناه بهذه الطريقة المأساوية».

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث تناقضت ردود الفعل بين صدمة واسعة لما حدث، وتسليط الضوء على خطورة العنف الأسري الذي لا يقتصر على الزوجات فقط. وسط مطالبات عاجلة ظهرت بتشديد القوانين ضد كل أشكال العنف المنزلي لحماية الأرواح.

وأمرت النيابة في مصر بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.