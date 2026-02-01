كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 1,569.9 مليارريال خلال 2025، بنسبة 11%، مقارنة بنحو 1,418.4 مليار ريال خلال 2024.



وبحسب البيانات، زادت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال 2025 بنسبة 6% لتصل إلى نحو 707.2 مليار ريال مقارنة بـ2024.



ووفقاً للبيانات، تمت المبيعات خلال العام الماضي من خلال 11.5 مليار عملية، وعبر 2.3 مليون جهاز.



وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.



سحوبات نقدية



وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال 2025 انخفاضاً بنحو 3% لتصل إلى نحو 537.5 مليار ريال، مقارنة بسحوبات 2024.



وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 1.43 مليار عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 63.6 مليون بطاقة بنكية.



وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 325.2 مليار ريال خلال 2025، وبنسبة 65% مقارنة بـ2024، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وحسب بيانات «ساما»، تمت هذه المبيعات من خلال 1.77 مليار عملية.



التجارة الإلكترونية



وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.



ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى».