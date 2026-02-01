أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الهند ستشتري نفطاً فنزويلياً بدلاً من شراء النفط من إيران.



وقال في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس ون)، بينما كان في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا حيث يقضي عطلاته: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، أو بالأحرى، إلى فكرة الاتفاق».



جاء تصريح ترمب بعد إبلاغ الولايات المتحدة دلهي بأن بإمكانها أن تستأنف قريباً شراء النفط الفنزويلي للمساعدة في تعويض واردات النفط الروسي.



اتفاق رائع



وذكر ترمب أيضاً أن بوسع الصين عقد اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء النفط الفنزويلي.



وأضاف: «الصين مرحب بها وستبرم اتفاقاً رائعاً بشأن النفط»، دون أن يقدم أي تفاصيل، ولا تستورد الهند كميات كبيرة من النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، لكنها أصبحت مشترياً رئيسياً للنفط الروسي بعد أن أدى غزو أوكرانيا في عام 2022 إلى فرض عقوبات غربية على موسكو أدت إلى انخفاض سعره.