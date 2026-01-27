تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق صدور بيانات من الولايات المتحدة عن ثقة المستهلكين وسوق العمل، قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.



وارتفعت البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 87,765.78 دولار. واستحوذت على نحو 59.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بينما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.15% إلى 2,904.10 دولار، وهبطت الريبل بنسبة 0.85% عند 1.8812 دولار.



القيمة السوقية



وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.97 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 105.62 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».



ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين من «كونفرانس بورد»، ومؤشر «كايس شيلر» لأسعار إعادة بيع المنازل، فضلًا عن متوسط ​​التغير الأسبوعي في عدد العاملين بالقطاع الخاص خلال الأسابيع الأربعة الماضية من «إيه دي بي».