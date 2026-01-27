تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق صدور بيانات من الولايات المتحدة عن ثقة المستهلكين وسوق العمل، قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 87,765.78 دولار. واستحوذت على نحو 59.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بينما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.15% إلى 2,904.10 دولار، وهبطت الريبل بنسبة 0.85% عند 1.8812 دولار.
القيمة السوقية
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.97 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 105.62 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».
ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين من «كونفرانس بورد»، ومؤشر «كايس شيلر» لأسعار إعادة بيع المنازل، فضلًا عن متوسط التغير الأسبوعي في عدد العاملين بالقطاع الخاص خلال الأسابيع الأربعة الماضية من «إيه دي بي».
Cryptocurrency prices varied during today's trading, with markets awaiting data from the United States on consumer confidence and the labor market, ahead of the Federal Reserve meeting later today.
Bitcoin rose slightly by 0.1% to $87,765.78. It accounted for about 59.1% of the total cryptocurrency market value, while Ethereum, the second-largest cryptocurrency by market capitalization, fell by 0.15% to $2,904.10, and Ripple dropped by 0.85% to $1.8812.
Market Capitalization
The global market capitalization of cryptocurrencies stands at $2.97 trillion, while the total trading volume over the past 24 hours reached $105.62 billion, according to data from "CoinMarketCap".
Data on American consumer confidence from the "Conference Board," the "Case-Shiller" index for home resale prices, as well as the average weekly change in the number of workers in the private sector over the past four weeks from "ADP" are set to be released.