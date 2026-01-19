ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، مع انحسار التوترات الجيوسياسية الإقليمية. واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية مستقراً، وسط تراجع أسعار النفط وعمليات جني أرباح.



وزادت البورصة في قطر 0.7%. وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على استقرار، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 0.2%، وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.8%.



وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر البورصة المصرية 2.5% ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تداولت معظم الأسهم في المنطقة الخضراء.



موسم الأرباح



ويترقب المتعاملون صدور المزيد من بيانات نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع مع بدء موسم الأرباح.



وأوضح محللون أنه في الوقت الذي تعتمد فيه الأسواق على الأسس الاقتصادية القوية وتوقعات النمو بنسبة 4.5% لعام 2026، فإن أسعار النفط المتقلبة وحالة الضبابية الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر.