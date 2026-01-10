أعلنت وزارة النفط في فنزويلا وشركة النفط (بي.⁠دي.في.إس.إيه) التي تديرها الدولة في بيان مشترك، أخيراً، أن الولايات المتحدة وفنزويلا نفذتا عملية مشتركة ⁠لإعادة ‌ناقلة ⁠النفط ‍مينيرفا إلى المياه الفنزويلية.



وكانت ⁠السفينة قد أبحرت «دون دفع أي مقابل أو الحصول على تصريح من السلطات الفنزويلية»، وفقا للبيان.



وكانت ثلاث ناقلات نفط من أصل 11 استأجرتها شركة «شيفرون»، قد أبحرت من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة، وكانت سفينتان أخريان راسيتين في ميناء مصفاة باخو غراندي غربي فنزويلا، بينما كانت الناقلات الست المتبقية في طريقها خالية إلى فنزويلا، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبيرغ» ومنصة المعلومات التجارية Kpler.



استغلال النفط



وأطاحت الولايات المتحدة بمادورو إثر القبض عليه وزوجته من قبل قوات أمريكية خاصة في الثالث من يناير الجاري، ونقله إلى أراضيها لمواجهة تهم الاتجار بالمخدرات.



ولم يخفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اهتمام واشنطن باستغلال نفط فنزويلا التي تحوز أكبر احتياطات مثبتة للخام في العالم، لكن يعاني قطاعها وبنيته التحتية ضغط العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أعوام.



وأعلن ترمب أن شركات النفط العالمية الكبرى تعهدت باستثمار 100 مليار دولار في القطاع في فنزويلا في حقبة ما بعد نيكولاس مادورو، وذلك قبيل لقائه مسؤولي هذه الشركات.