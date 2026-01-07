كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.


وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير الجاري.


استهلاك الخام


وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت 728 ألف برميل خلال الأسبوع.


وأضافت الإدارة ⁠أن استهلاك الخام في المصافي زاد 62 ألف برميل يومياً، وأن معدلات تشغيل المصافي ظلت ⁠ثابتة خلال الأسبوع عند 94.7%.


وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 7.‌7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 242 مليون برميل.


نواتج التقطير


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 129.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.


وأفادت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي ‌563 ألف برميل يومياً.