كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير الجاري.
استهلاك الخام
وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت 728 ألف برميل خلال الأسبوع.
وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في المصافي زاد 62 ألف برميل يومياً، وأن معدلات تشغيل المصافي ظلت ثابتة خلال الأسبوع عند 94.7%.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 242 مليون برميل.
نواتج التقطير
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 129.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.
وأفادت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي 563 ألف برميل يومياً.
The U.S. Energy Information Administration revealed today that crude oil inventories in the United States declined last week, while gasoline and distillate inventories increased.
The administration reported that crude oil inventories fell by 3.8 million barrels to 419.1 million barrels in the week ending January 2nd.
Crude Consumption
The administration clarified that crude oil inventories at the Cushing, Oklahoma delivery hub increased by 728,000 barrels during the week.
It added that crude consumption at refineries rose by 62,000 barrels per day, and refinery utilization rates remained steady at 94.7% during the week.
The administration noted that U.S. gasoline inventories increased by 7.7 million barrels during the week to 242 million barrels.
Distillate Stocks
Data from the Energy Information Administration showed an increase in distillate inventories, which include diesel and heating oil, by 5.6 million barrels during the week to 129.3 million barrels, compared to expectations of a 2.1 million barrel increase.
The administration reported that net U.S. crude oil imports rose by 563,000 barrels per day last week.