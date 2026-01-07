ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 164.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10455.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 280 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 212 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 49 شركة.


وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ريدان، والبحري، وشري، والخريف، وطباعة وتغليف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و3.54%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، صادرات، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 164.26 نقطة، ليصل إلى مستوى 23491.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.