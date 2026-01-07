ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 164.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10455.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 280 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 212 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 49 شركة.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ريدان، والبحري، وشري، والخريف، وطباعة وتغليف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و3.54%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، صادرات، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 164.26 نقطة، ليصل إلى مستوى 23491.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index rose today by 164.38 points, reaching a level of 10455.14 points, with trading valued at 6 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 280 million shares, with shares of 212 companies recording an increase in value, while shares of 49 companies declined.
The shares of research and media companies, Al-Arabiya, Tashb, Al-Ahli, and National were the highest gainers, while the shares of Ridan, Bahri, Shari, Al-Kharif, and Printing and Packaging were the biggest losers in the transactions, with the rates of increase and decrease ranging between 7.83% and 3.54%.
Most Active
The shares of Americana, Batic, Saudi Aramco, Exports, and Al-Ahli were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Al-Ahli, Tadawul Group, Saudi Aramco, and Al-Inma were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today up by 164.26 points, reaching a level of 23491.86 points, with trading valued at 24 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.