شهدت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعاً، اليوم (الثلاثاء)، متجاهلة التوترات الجيوسياسية في العالم، حيث سجل مؤشر طوكيو الرئيسي رقماً قياسياً جديداً، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بصورة طفيفة، وارتفعت المعادن النفيسة.



وفي التداولات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 24,890.59 نقطة، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8,186.45 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5% ليصل إلى 10,056.36 نقطة.



أما العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 فانخفضت بنسبة أقل من 0.1%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.



الرقم القياسي



وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.3% متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله في أواخر أكتوبر الماضي، ليغلق عند 52,518.08 نقطة. كما صعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,525.98 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات وبعض شركات الإلكترونيات.



وقفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4% ليصل إلى 26,710.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,083.67 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8,682.80 نقطة. وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.5%.



مكاسب واسعة



وفي بورصة وول ستريت، حققت المؤشرات مكاسب واسعة النطاق، وسجلت شركات الطاقة والبنوك قفزات كبيرة، كما ساهمت الشركات الصناعية وتجار التجزئة في دعم المؤشرات الرئيسية.



وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، ليغلق دون المستوى القياسي الذي سجله في أواخر ديسمبر الماضي، بينما سجل مؤشر داو جونز رقماً قياسياً جديداً بارتفاع نسبته 1.2% ليصل إلى 48,977.18 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.