انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 34.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 10290.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 191 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.


وكانت أسهم شركات أماك، والصناعات الكهربائية، ومعادن، وسينومي ريتيل، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات برغرايززر، والبحري، والوطنية للتعليم، والدريس، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و8.14%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعًا بمقدار 100.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 23327.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.