انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 34.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 10290.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 191 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.
وكانت أسهم شركات أماك، والصناعات الكهربائية، ومعادن، وسينومي ريتيل، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات برغرايززر، والبحري، والوطنية للتعليم، والدريس، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و8.14%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعًا بمقدار 100.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 23327.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index fell by 34.44 points, reaching a level of 10,290.76 points, with trading valued at 3.5 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 191 million shares, with 80 companies recording an increase in their share values, while 178 companies saw their shares decline.
The shares of companies such as Amak, Electrical Industries, Ma'aden, Sinomi Retail, and Al-Babtain saw the highest increases, while the shares of companies like Burgerizer, Bahri, National Education, Al-Drees, and Sasco experienced the most significant declines, with increases and decreases ranging between 7.83% and 8.14%.
Most Active
The shares of companies such as Export, Americana, Batic, Darb Saudi Arabia, and Saudi Aramco were the most active in terms of volume, while the shares of companies like Saudi Aramco, Ma'aden, Al-Rajhi, stc, and Al-Ahli were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed up by 100.66 points, reaching a level of 23,327.60 points, with trading valued at 16 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.