ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى التيسير النقدي للرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب ​على أصول الملاذ الآمن.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 4465.70 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2327.​17 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولار للأوقية.