ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق تعاملات اليوم (الإثنين)، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الدفاع بعد أن أثار الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا مخاوف جيوسياسية جديدة.



وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.95% إلى 601.76 نقطة، لينهي الجلسة فوق مستوى 600 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.



وأغلق مؤشر «فوتسي» البريطاني فوق مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى، إذ ارتفع بنسبة 0.54% إلى 10004 نقاط.



أعلى مستوى



كما أنهى مؤشر «داكس» جلسة اليوم عند مستوى قياسي، إذ ارتفع بنسبة 1.35% إلى 24868 نقطة، وزاد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 8211 نقطة.



وارتفع مؤشر قطاع الدفاع بنسبة 3.25%، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين، كما صعد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والتعدين بنسبة 3.75% و2.3% على الترتيب.