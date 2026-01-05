افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم، مع ‌تعافي أسهم شركات التكنولوجيا، فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع لتقترب من ذروة قياسية.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 93.4 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 48475.81 نقطة، وفتح ‌المؤشر ستاندرد ‌آند بورز 500 مرتفعاً 33.7 نقطة أو 0.49% إلى ‌6892.19 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 214 نقطة أو 0.92% إلى 23449.669 نقطة.



وبحلول الساعة 1309 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4,411.90 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر الماضي.



الفضة فوق 75 دولاراً



وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6% لتصل إلى 75.25 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.



وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.5% ليسجل 2,216.65 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,478.50 دولار الاثنين الماضي. وصعد البلاديوم 2.4% إلى 1,677.50 دولار للأوقية.