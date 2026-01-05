أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، بارتفاع مستويات الإنتاج في الشركات غير النفطية بشكل حاد، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة والمشروعات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري.



وأظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً، أن قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية ظل ‍في منطقة النمو في شهر ديسمبر الماضي، فيما استمر تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 في ديسمبر الماضي من 58.5 في نوفمبر؛ ما يشير إلى تباطؤ النمو للشهر ⁠الثاني على التوالي.



مؤشر مدير المشتريات



ورغم هذا التباطؤ، كانت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات أقوى قليلاً من متوسطها على المدى الطويل البالغ 56.9.



وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تزيد على 50.0 إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.



وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 في ‍ديسمبر الماضي من ‍قراءة شهر نوفمبر التي بلغت 64.6، لكن وتيرة ‌التوسع كانت الأبطأ في 4 ⁠أشهر. وأشارت الشركات إلى ‍تحسن الظروف الاقتصادية والحملات التسويقية الناجحة كمحركات رئيسية.