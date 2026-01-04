سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.69 للشراء، 12.72 للبيع.



وفى البنك الأهلي المصري سعر 12.66جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.69جنيه للشراء. 12.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي التجاري 12.36 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة 12.62 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 12.66 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري، في ظل العطلة الأسبوعية للبنوك، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.66 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل الريال 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.