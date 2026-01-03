ارتفع المؤشر داو جونز عند الإغلاق في آخر تداولات له لينهي في أول يوم للتداول في عام 2026، سلسلة من الخسائر استمرت 4 أيام.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.52 نقطة، أو 0.18%، إلى 6858.02 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 5.30 نقطة، أو 0.02%، ليصل إلى 23236.69 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 311.99 نقطة، أو 0.67%، إلى 48383.22 نقطة.



خسائر شركات السلع



وتعرض المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لضغوط من خسائر أسهم شركات السلع غير الأساسية، ومن بينها «أمازون». وهبط سهم «تسلا» بعد انخفاض مبيعات الشركة السنوية للعام الثاني على التوالي.



وفي عام 2025، حققت المؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب في خانة العشرات، مسجلة بذلك ارتفاعاً للسنة الثالثة على التوالي، في أداء لم تشهده منذ الفترة بين عامي 2019 إلى 2021.



وقدمت أسهم شركات الرقائق دفعة قوية مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بشكل حاد. وزادت أيضاً أسهم الشركات الصناعية وشركات المرافق.