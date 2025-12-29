ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 73 نقطة، ليصل إلى مستوى 10489.65 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 142 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 202 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 59 شركة.



وكانت أسهم شركات رؤوم، وسلامة، والمسار الشامل، وبحر العرب، وتْشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وأملاك، والكابلات السعودية، والأبحاث والإعلام، والبابطين الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.72% و5.51%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، ودرب السعودية، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، و«اس تي سي»، والمسار الشامل هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 28.93 نقطة، ليصل إلى مستوى 23272.95 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليون سهم.