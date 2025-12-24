كشف متعاملون أن القمح الأوروبي ارتفع للجلسة الخامسة، اليوم، إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، إذ ساعد القلق إزاء تصعيد الحرب في منطقة التصدير بالبحر الأسود والطقس البارد في روسيا على دعم الأسعار في معاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد.



وأغلقت عقود القمح تسليم شهر مارس القادم، العقد الأكثر تداولاً في بورصة يورونكست ومقرها باريس، على ارتفاع بلغ 0.7% عند 190.25 يورو للطن، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر الجاري 90.50 يورو.



وتعافى السعر القياسي من أدنى مستوى للعقد عند 185 يورو للطن، الذي سجله الأربعاء الماضي، وصعد أيضاً ⁠قمح شيكاغو للجلسة الخامسة.



تغطية المراكز المكشوفة



وعززت ‌الهجمات الروسية على الموانئ ⁠الأوكرانية من عمليات الشراء لتغطية المراكز المكشوفة من قبل المستثمرين والتي غالباً ما تجري قبل ⁠عطلات نهاية العام، وعطلت الضربات صادرات الحبوب الأوكرانية وصرفت الانتباه عن المساعي الدبلوماسية الأمريكية ‌لإنهاء الصراع.



وشجع البرد القارص في روسيا هذا الأسبوع على الشراء لتغطية المراكز المدينة، رغم أن بعض المحللين يقولون إن الغطاء الثلجي من المفترض أن يحد من أضرار الصقيع على محاصيل القمح الشتوية.



وجاءت المكاسب في البورصة محدودة؛ بسبب قوة اليورو مقابل الدولار؛ ما يجعل الحبوب الأوروبية الغربية أقل قدرة على المنافسة من أجل تصديرها في سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض.