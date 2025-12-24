انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 55.13 نقطة ليقفل عند مستوى 10540.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 123 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 207 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، والمسار الشامل، ونقي، واليمامة للحديد، والجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات كيان السعودية، ومكة، ومجموعة تداول، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.67%.



الأكثر نشاطاً في القيمة



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، المسار الشامل، ومهارة الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والمسار الشامل، والمعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 74.56 نقطة ليقفل عند مستوى 23193.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم.