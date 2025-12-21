أكد وزير المالية محمد الجدعان أن نظام الرقابة المالية يعتبر خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، وذلك من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولاً ويركز على التمكين وحماية المال العام.



وأضاف الجدعان في كلمة له ضمن ملتقى الرقابة المالية اليوم (الأحد)، أن النظام الجديد يسهم في تعزيز الرقابة التقنية والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة، ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.



وبيّن أن السعودية تشهد تقدماً نوعياً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تُمثل إدارة المال العام والرقابة عليه ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي واستدامته.



وذكر أن الديوان العام للمحاسبة يقوم بدور مهم ومحوري، حيث يبذل الديوان جهوداً مهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي بما يسهم في تكامل الأدوار الرقابية وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.