ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس (الجمعة)، مع احتمال حدوث تعطل في الإمدادات بسبب حصار الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية، وسط ترقب الأسواق أنباء عن اتفاق سلام ‍محتمل بين روسيا وأوكرانيا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 1% إلى 60.47 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.9% إلى 56.66 دولار للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان 1% بعد هبوطهما بنحو 4% الأسبوع الماضي.



وقال المحللون في شركة ريتربوش آند أسوشيتس لاستشارات الطاقة في مذكرة: «يحقق (النفط) مكاسب محدودة بالثبات فوق أدنى مستوياته التي سجلها في وقت سابق هذا الأسبوع في انتظار مزيد من التوجيهات بشأن محادثات السلام الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى الأنباء الجديدة الصادرة من فنزويلا فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لحصار ترمب الواضح لناقلات النفط».



وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العبء يقع على ‍عاتق أوكرانيا وأوروبا لاتخاذ الخطوة التالية نحو السلام.