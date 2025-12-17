تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، مع انخفاض إقبال المستثمرين على المخاطرة، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا.



وهبطت البيتكوين بنسبة 1.4% عند 86401.45 دولار، في تمام الساعة 12:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، واستحوذت على نحو 58.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.



وتراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.95% إلى 2925.12 دولار، فيما انخفضت الريبل بنسبة 1.3% عند 1.9014 دولار.



وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.94 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 97.67 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».



وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن التوترات المستمرة حول فنزويلا قد تترتب عليها عواقب غير متوقعة على الغرب، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الرسمية.