تحدثت الفنانة المصرية صفاء الطوخي عن علاقتها بالفنانة المصرية عبلة كامل، مؤكدة أنها تجمعهما علاقة وطيدة منذ أيام الدراسة في المعهد والجامعة.

علاقتها المستمرة مع عبلة كامل

ووصفت الطوخي عبلة بأنها بمثابة أخت لها وليست مجرد صديقة، مشيرة إلى أنها تحرص على الاطمئنان عليها دائمًا والسؤال عنها كلما أمكن، معربة عن سعادتها برسالتها الأخيرة التي أرسلتها للجمهور كي تطمئن جمهورها في الوطن العربي على صحتها.

حرية فنية بعيدة عن الماديات

وأوضحت الطوخي أن عبلة كامل كانت فنانة حرة لا تضطر لفعل أي شيء لا تقتنع به، حتى لو كان الأمر يتعلق بالمال، مؤكدة أنها لم تندم يومًا على هذا المبدأ.

كواليس العمل

أما عن دورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، فأوضحت أنها كانت طالبة في المعهد وقت التصوير، وأن زميلها خالد العيسوي شاركها مشاريع الدراسة أثناء التصوير.

نصائح أحمد زكي

كما أشارت الطوخي إلى علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أن والدتها كانت تربطها به صداقة وثيقة، وأنه نصحها في بداياتها الفنية بأن تبني شخصيتها الفنية الخاصة بعيدًا عن تقليد الآخرين.