يتوقّع رجل الأعمال والملياردير المصري «نجيب ساويرس» أن تواصل أسعار الذهب صعودها، لترتفع إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار للأوقية بنهاية العام القادم، مدفوعة بقوة الطلب واستمرار التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية.



وأضاف قائلا: «إن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعداً رغم أي تراجعات مؤقتة، وهو نمط أثبتته حركة المعدن الأصفر خلال السنوات القليلة الماضية»، وفقا لحديثه إلى «الشرق بلومبيرغ».



وأرجع توقعاته الإيجابية إلى عدة عوامل، في مقدمتها محدودية المعروض، موضحاً أن تطوير مناجم الذهب يستغرق في المتوسط نحو سبع سنوات قبل بدء الإنتاج، ما يقيّد قدرة العرض على مواكبة الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.



كما أشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يعزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، محذراً من مخاطر انزلاق العالم نحو حرب عالمية ثالثة، واستشهد في هذا السياق بارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا، إلى جانب استمرار الاضطرابات في أوكرانيا والسودان.