أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن رحلة المستثمر الصناعي أصبحت واقعًا رقميًا متكاملاً، وتوظف الأدوات التقنية الحديثة.



وأشار إلى أن منصة «صناعي» تمكّن المستثمر من إنجاز جميع إجراءاته إلكترونيًا عبر منصة موحدة، مؤكداً متابعة الوزارة لضمان سلاسة الإجراءات وتقديم تجربة استثمارية متكاملة.



وأوضح الخريّف خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية الرابع، أن الاستثمار في التقنيات الحديثة ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة وتحقيق المستهدفات الوطنية.



ولفت إلى أن المنظومة تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار، من خلال برنامج «مُحفزات المصانع» الذي يستهدف أتمتة ألف مصنع بالتعاون مع القطاع الخاص.



وأضاف أن قطاع التعدين شهد قفزة نوعية عبر رقمنة البيانات الجيولوجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن منجم «منصورة ومسرة» يُعد أول منجم رقمي متكامل في الشرق الأوسط.



وأعلن الخريّف عن إطلاق «منصة الخدمات الرقمية للمصدرين» التابعة لهيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تهدف إلى توحيد خدمات التصدير الحكومية تحت مظلة رقمية واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتسهيل رحلة المصدّر، وتسريع نمو الصادرات الوطنية.



وأشار إلى أن التحول الرقمي يجسد التزام الوزارة ببناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز الشراكة بين القطاعين لتحقيق التنمية المتكاملة.