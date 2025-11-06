أعلنت شركة «MSCI» نتائج مراجعتها الدورية لمؤشراتها العالمية، والتي شملت إضافة شركتين سعوديتين جديدتين واستبعاد سبع شركات أخرى من مختلف المؤشرات.

وأوضحت الشركة أنه تم استبعاد سهم «تكافل الراجحي» من المؤشر القياسي العالمي، ونقله إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما تم استبعاد سهمي «لوبريف» و«النهدي» من المؤشر ذاته.

كما شملت المراجعة استبعاد أسهم الأندلس، وميدغلف، وولاء، والمتقدمة، وسابتكو من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، في حين تمت إضافة سهمي «طيران ناس»، و«إس إم سي للرعاية الصحية» إلى المؤشر.

وبذلك ارتفع عدد الشركات السعودية المدرجة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى 37 شركة، فيما يضم المؤشر القياسي العالمي 90 شركة سعودية.

ومن المقرر أن تقوم «MSCI» بتنفيذ التغييرات الجديدة بعد إغلاق تداولات يوم 24 نوفمبر 2025.



الشركات البارزة

ويضم المؤشر القياسي العالمي عدداً من الشركات السعودية البارزة، منها: «أرامكو، مصرف الراجحي، سابك، إس تي سي، بنك الرياض، كهرباء السعودية، الأبحاث والإعلام، مصرف الإنماء، المراعي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، السعودي الفرنسي، بوبا للتأمين، دار الأركان، سبكيم العالمية، موبايلي، جرير، الأهلي السعودي، سابك للمغذيات الزراعية، معادن، ساب، صافولا، ينساب، العربي الوطني، الحبيب الطبية، المواساة، علم، مجموعة تداول، أكواباور، السعودي للاستثمار، دله الصحية، سلوشنز، التعاونية، أديس، سال، جبل عمر، ومكة».

رأس المال الصغير

أما مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير فيضم حالياً 37 شركة سعودية، من أبرزها:

«أسمنت السعودية، الخريف، أسترا، عطاء، الوطنية، الدريس، لجام، العقارية، إكسترا، سيرا، الحمادي، أسمنت العربية، الرياض للتعمير، أسمنت المدينة، دور، أسمنت الشرقية، نادك، رعاية، الخزف، الكيميائية، سدافكو، الدوائية، أسمنت الجنوبية، الغاز والتصنيع، أسمنت اليمامة، أسمنت ينبع، أسمنت القصيم، بدجت، مهارة، الخدمات الأرضية، جدوى ريت السعودية، اللجين، سيسكو، المعمر لأنظمة المعلومات، التموين، العثيم، العربية للتعهدات الفنية، ساسكو، مبكو، ذيب، المنجم، أماك، بوان، بن داود، الدواء، رتال، سمو العقارية، توبي، السيف غاليري، إعمار، أنابيب الشرق، الصناعات الكهربائية، جاهز، المطاحن الأولى، مصنع جمجوم للأدوية، الراجحي ريت، التصنيع، لومي، الإعادة السعودية، أنابيب السعودية، البابطين، عذيب للاتصالات، أفالون فارما، متطورة، صناعة الورق، المراكز العربية، المطاحن الحديثة، مياهنا، رسن، أسمنت الرياض، سماسكو، زين السعودية، الماجد للعود، الموسى الصحية، نايس ون، المتحدة الدولية القابضة، الحفر العربية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، المجموعة السعودية، دراية المالية، فقيه الطبية، سينومي ريتيل، مرافق، طيبة، الزامل للصناعة، تكافل الراجحي، طيران ناس، إس إم سي للرعاية الصحية».